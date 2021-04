Film Citation : Dakar déroule le tapis rouge au cinéma africain

Une première à Dakar. Le film « Citation » sera projeté ce vendredi au cinéma Canal Olympia. Ce, en présence de nombreuses figures du 7ème art African comme Kunle Afoyalan, réalisateur du film.Sera également de la partie, Jimmy Jean Louis, acteur principal de « Citation ». De nombreux invités sont attendus pour cette cérémonie.Une initiative d’ Africa Development Solutions (ADS Group) et Dream Exclusive Entertainment Production (DEEP). Sorti le le 31 octobre 2020, “Citation” a eu un énorme succès sur Netflix.Arrivés, hier, jeudi à Dakar, les acteurs et réalisateur du film ont profité de l’occasion pour rencontrer Youssou Ndour. En effet, le roi du mbalakh a prêté sa voix pour la réalisation de la bande originale de “Citation”.Inspiré de faits réels, « Citation » raconte l'histoire d'une brillante étudiante nigériane qui s'attaque à l'institution universitaire en dénonçant un professeur respecté qui a tenté de la violer. Le scénario est écrit par Tunde Babalola. Une grande partie du film a été tournée au Sénégal et en Côte-d’Ivoire.