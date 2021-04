Filmée en train de voler à Dakar, une dame mariée tombe à Diourbel

Activement recherchée depuis le 29 mars dernier par les éléments du poste de Gendarmerie de Ngor à Dakar, la présumée voleuse A.D tombe à Diourbel. Née en 2002, la fugitive a été démasquée par les policiers du commissariat central de cette localité selon des informations exclusives de Seneweb.La dame mariée et mère de deux enfants avait commis plusieurs vols à Dakar. La plus récente en date du 29 mars dernier au marché de Ngor. Elle avait emporté ce jour-là, un montant de 800 000 F Cfa appartenant à un agent du service de transfert d'argent "Wave". Mais la voleuse présumée a été trahie par les caméras de surveillance.Sur le coup de plusieurs plaintes au poste de gendarmerie de Ngor, A.D a abonné son domicile conjugal pour se réfugier à Diourbel auprès d'un proche.Malheureusement pour elle, les images prises lors de son récent forfait ont été mises à la disposition de la gendarmerie et de la police. Exploitant ces données, les éléments du commissaire Mor Ngom ont réussi à cueillir la fugitive.Cueillie, elle est passée aux aveux devant les enquêteurs du commissariat central de Diourbel. Selon nos sources, A.D a cité les deux autres membres de sa bande en cavale." J'ai partagé le butin volé avec Bijou et Anta ", explique-t-elle.La mise en cause a été déférée ce jeudi au tribunal de grande instance de Diourbel pour association de malfaiteurs et vol.Regardez la vidéo