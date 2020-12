Fin d’année : La Lonase satisfaite de son niveau de performance de l’année 2020

Pour finir l’année en beauté, la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a mis les petits plats dans les grands. Ce 31 décembre 2020, elle a procédé à la remise d’un gros lot de trente-cinq millions de francs CFA. Occasion saisie par le secrétaire général de la boite pour revenir sur le bilan de l’année 2020 et dessiner les ambitions pour 2021.C'est d'abord par des remerciements à l'endroit de sa clientèle que la Loterie nationale sénégalaise débute ses vœux de fin d'année. Des vœux à son personnel, ambassadeur de l'entreprise, aux parieurs qui leur sont fidèles depuis plusieurs années et à ses partenaires. La Lonase, par la voix de son secrétaire général fait le bilan de l'année 2020. Et c'est un bilan globalement satisfaisant que tirent les responsables de la boîte."Nous avons dépassé les prévisions, nous avions 125 milliards de prévisions, aujourd'hui force est de constater nous avons 135 milliards de réalisations bien que l'année ait été impactée par la Covid-19. Mais la Lonase a fait de gros efforts avec tout une stratégie derrière, avec une véritable politique de défense qui nous a amenés à boucler l'année avec ces notes de satisfaction", déclare Mamadou Gueye, secrétaire général de la Lonase.Il rappelle que la Lonase a gardé intacts les acquis du personnel qui a été préservé dans ses droits. Et sa mobilisation derrière la direction générale a permis de réaliser ces prouesses. Cap sur 2021et les perspectives se dessinent déjà."Nous sommes en train de concocter de belles surprises, nous sommes en train de mouliner de grand projets toujours à la satisfaction de ces parieurs ", annonce Mamadou Gueye.