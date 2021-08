Fin de mission à l’Unfpa : Mabingué Ngom entrevoit " des perspectives brillantes pour l'Afrique "

Mabingue Ngom, directeur de l'Unfpa Afrique de l'Ouest

Le directeur régional du Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO) est en fin de mission. Mabingué Ngom qui est à la tête de cette organisation onusienne depuis janvier 2015, a fait ses adieux à ses partenaires de la presse lors d’un déjeuner de presse organisé ce jeudi 26 août. M Ngom avait lancée en 2016 la campagne «PutYoungPeopleFirst » qui vise à assurer l’autonomisation des filles et des femmes à travers la scolarisation, l’accès aux opportunités économiques. Mabingue Ngom a profité de l’occasion pour remercier les acteurs politiques et religieux qui ont participé à la réalisation des projets de l’Unfpa. Il invite la presse a apporter son soutien à son successeur dans sa nouvelle mission. L’Economiste planification et spécialiste en politiques publiques, a initié d’importants programmes en faveur de l’émergence de l’Afrique, notamment celui du dividende démographique afin d’accélérer la réalisation des Objectifs de développement Durable. « Je vois des perspectives brillantes pour toute l’Afrique », soutient-il, lors de sa rencontre avec la presse .