Finale CAN 2022 : Total Energies célèbre le foot et met à l'honneur les lauréats du concours Big Draw

Suite à son changement de nom, Total Energies innove et se rapproche de sa clientèle. Il s'agit d' "être plus proches des clients, on prône la proximité et Total energies a un partenariat de très longue date avec la Caf", confie Maimouna Dembelé, responsable communication total Energies, selon qui, plusieurs petits concours ont été lancés tout au long de la Can, dont le Big Draw lancé sur l'ensemble du réseau et qui récompense un gagnant tiré au sort.





Partenaire officiel de la CAF, Total energies, pour célébrer le foot, va mettre à l'honneur les heureux gagnants lors de la finale de ce samedi 5 février à la base aérienne de Ouakam. Un concours de jonglage "Challenge free style" destiné aux jeunes entre 11-13 ans a été également organisé selon Maïmouna Dembele qui se souligne que de nombreux talents ont été rencontrés sur les routes du Sénégal lors de la caravane organisée à travers le pays.