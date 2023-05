Finale CAN U17 : Kalidou Koulibaly booste les lionceaux

Plus qu'un pas à franchir pour écrire l'histoire. L'équipe nationale des moins de 17 ans fera face au Maroc ce vendredi pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie.





Si les Lionceaux venaient à s'imposer, ils permettraient au Sénégal de devenir la première nation africaine à remporter quatre compétitions de la Confédération Africaine de Football (CAN, CAN U20, CAN beach soccer).





C'est fort de cet enjeu que le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal a tenu, à travers une vidéo, à encourager ses jeunes frères.