Finale hackathon : le Groupe Sup De Co récompense les trois meilleurs projets d'entrepreneuriat digital

Après six jours de formation dans le cadre du programme dénommé entrepreneuriat digital (ENDGI), co-réalisé avec la collaboration de l'université de Liège en Belgique et Pace University des USA, les 32 élèves répartis en 8 groupes ont aujourd'hui présenté leurs projets digitaux. Dans différents domaines, des start-ups ont été créées par les équipes du groupe Supdeco de Dakar et Thiès et les trois meilleures, récompensées de 750.000 FCFA , 500.000 FCFA à 250.000

FCFA.





D'après le professeur et formateur, Samedi Heng, les projets sont aussi innovants les uns que les autres. Ils se dit satisfait du travail accompli ensemble durant une bonne semaine. Un avis que partage le responsable du pôle entrepreneuriat partage. Selon lui, aucune équipe n'a démérité sauf qu'il a fallu miser sur quelques critères d'évaluation à ce programme notamment la pertinence du projet, la durabilité, la motivation, la scalabilité, l'innovation entre autres.





Le projet Eat Serve "le restaurant c'est chez vous", qui propose des services de livraison avec les commodités d'un restaurant, a gagné la première place. Ensuite l'équipe qui veut lutter contre le gaspillage alimentaire, avec le projet StillGood, a convaincu le jury et occupe la deuxième place. Le mérite revient également à la start-up Yaawi, "le uber des motos-livreurs au Sénégal''





Toutefois, tous ces jeunes étudiants entrepreneurs seront pris en charge par l'incubateur de Sup De Co afin de catalyser les talents et permettre à certains d'entre eux de mettre en place leurs propres entreprises





Le chargé des investissements au sein de la DER et président du jury, Pape Mady Sidibé, a noté que certaines de ces jeunes équipes sont déjà en mesure de concurrencer les grandes start-ups sénégalaises vu leur compétence, la cohérence et la synergie lors des pitches. C'est l'occasion pour lui d'insister sur les opportunités qui s'offrent à ces jeunes par le biais de la DER. Il compte les accompagner par le biais d'un appel à candidature qui se fait chaque année au niveau de la DER avec les start-ups avec un fonds de 3 milliards de francs Cfa mais surtout avec une partie incubation.