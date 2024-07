Finalisation du programme d'assainissement des 10 villes: Ousmane Sonko répond à Mansour Faye et demande un rapport

Des attaques politiques, il y en a eu à Saint-Louis où le Premier ministre, Ousmane Sonko a saisi l'occasion du lancement de la journée nationale de nettoiement pour vérifier l'état d'avancement des opérations pré hivernage notamment à Pikine. Le quartier en proie aux inondations depuis plusieurs années, attend avec crainte l'arrivée des pluies.









Interpellé par le premier magistrat de la ville tricentenaire, Mansour Faye, sur la finalisation des travaux d’assainissement de Pikine dans le cadre du Programme de modernisation des 10 villes, entamé il y a de cela plus de cinq ans, le Premier ministre a servi une réplique salée. En effet, M. Sonko a demandé un rapport détaillé sur ce problème qui a coûté 60 milliards de francs CFA au contribuable sénégalais.





Pour rappel, l'Etat du Sénégal avait mis en place cet important programme d’assainissement dans dix villes du pays: Dakar, Saint-Louis, Pikine, Louga, Rufisque, Tivaouane, Matam, Kaolack et Tambacounda. D’un coût global de 60 milliards de francs CFA, ce vaste programme devait être une réponse concrète du gouvernement à la problématique de l’assainissement au Sénégal.





Il était prévu la construction d’un important réseau d’assainissement à Tivaouane, Touba, Matam et Tambacounda, d’augmenter les ouvrages dans les villes de Dakar, Pikine, Saint-Louis et Rufisque, de construire des infrastructures autonomes, de multiplier la capacité de traitement des eaux usées de 14 000 m3, et de régler le problème des inondations dans les villes de Kaolack et de Touba.