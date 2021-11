Financement de proximité : Les bénéficiaires de Bignona saluent la mise en place de points Nano-crédit de la DER/FJ

(Bignona, envoyés spéciaux) - La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) poursuit sa tournée d’inauguration de points Nano-crédit dans la région naturelle de la Casamance. En effet, après Oussouye, Goudomp et Ziguinchor, le ministre délégué général et son équipe se sont rendus, ce samedi 20 novembre, à Bignona. Ici, 2 points Nano-crédit ont été installés dont l'un a été inauguré par le ministre délégué général de la DER/FJ, Papa Amadou Sarr, en présence du maire Mamadou Lamine Keita, du préfet, des bénéficiaires, entre autres.





Deux points ouverts au profit des femmes et jeunes de Bignona





Ouvert dans les locaux de la maison du développement local et de l’innovation, le premier point nano-crédit a enregistré 419 bénéficiaires pour un montant de plus de 21 millions de francs Cfa. Le deuxième, quant à lui, ouvert à Kafouinting, a enregistré 824 bénéficiaires pour un volume de plus de 45 millions de francs Cfa.





A l’occasion, l’édile de Bignona a exprimé sa satisfaction par rapport à ce que la DER/FJ est en train de faire de façon générale et particulièrement dans le cadre du nano-crédit au niveau de sa commune.





Aujourd’hui, la DER/FJ compte apporter une innovation à ce nouveau produit au mois de décembre prochain. Il s’agit, d’offrir au bénéficiaire la possibilité d’emprunter lui-même sur le walet de la DER/FJ, qui sera appelé éventuellement ‘’DER Bi’’, la somme de 50 000, 100 000 jusqu’à 300 000 francs Cfa.





Satisfaction des doléances des bénéficiaires





Suite à la demande des bénéficiaires, le ministre délégué général de la DER/FJ s’est engagé à revoir à la hausse le montant fixé qui va passer de 300 000 à 500 000 francs Cfa et la durée de remboursement qui va passer de 3 à 6 mois.





« A travers ce nano-crédit, on retrouve plusieurs problématique à la fois »