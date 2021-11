Financement des femmes et jeunes : Le point Nano-crédit de Ziguinchor ouvre ses portes avec plus de 2 200 bénéficiaires

(Ziguinchor, envoyés spéciaux) - C’est par le département de Ziguinchor que la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a bouclé la première journée de sa tournée dans la région, après Oussouye et Goudomp. Ici également, le ministre délégué général de la DER/FJ a inauguré le point Nano-crédit. La rencontre, qui s’est tenue ce vendredi 19 novembre, a noté la présence du maire Abdoulaye Baldé, ainsi que de des organisations professionnelles et interprofessionnelles de femmes et jeunes bénéficiaires du produit.





Plus de 140 millions octroyés en 2 mois seulement





Depuis la mise en place du point Nano-crédit de Ziguinchor (Kandé) à nos jours, 2 206 personnes ont bénéficié des financements en seulement deux mois, avec un volume de crédits estimé à 140 millions 610 000 francs Cfa.





« Les femmes de Ziguinchor se sont reconnues dans le Nano-crédit »





Le maire Abdoulaye Baldé, dans son propos de bienvenue, s’est d’abord réjoui de l’intervention de la DER/FJ dans sa ville. Avant de soutenir que depuis l’ouverture des deux points Nano-crédit à Ziguinchor, les femmes se sont reconnues dedans.





« Accès rapide et facile au financement »





Les femmes et jeunes de Ziguinchor, les bénéficiaires notamment, qui sont très actifs sur le plan économique, ont salué cette « belle initiative » de la DER/FJ qui, selon eux, leur a permis d’accéder facilement et rapidement au financement et de booster leurs activités.