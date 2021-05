Financement des mareyeuses : La Der/Fj lance le nano-crédit au quai de pêche de Yoff

Dans le cadre du déploiement à l’échelle nationale du programme du nano-crédit, la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a lancé ses activités au quai de pêche de Yoff. La cérémonie officielle de lancement s’est tenue, ce jeudi 27 mai 2021, audit quai de pêche. Elle a été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre la Der/Fj et la commune de Yoff.

Un produit financier « révolutionnaire sans garantie et adaptée » aux besoins des femmes







Il s’agit, de la mise en place d'un produit financier « révolutionnaire sans garantie et adaptée aux besoins des femmes mareyeuses (grossistes qui achètent sur place les produits de la pêche et les expédient aux marchands de poisson) du quai de pêche de Yoff où un système de crédits est en vigueur, de façon informelle, avec des opérateurs économiques étrangers qui prêtent des crédits aux femmes à des taux usuriers. Il est destiné aux cibles les plus vulnérables qui exercent principalement dans des activités journalières.





Des partenariats scellés avec plusieurs opérateurs de monnaie électronique





En effet, la Der/Fj, en partenariat avec les opérateurs de monnaie électronique tels que : Yup, Free money, Wizall, Wave, entre autres, mettra des crédits dans le compte de ces femmes mareyeuses de Yoff. Les montants de prêt en jeu varient de 10.000 à 300.000 francs Cfa par jour, avec une durée de remboursement de un à trois mois. La commission est de 5% dont 1% pour l’organisation professionnelle qui appuie le recouvrement et 1% des coûts de transaction des paiements digitaux. Les bénéficiaires ont la possibilité de rembourser partiellement, par anticipation ou par échéance, selon le délégué général de la Der/Fj.





En outre, les bénéficiaires qui atteignent le plafond du nano-crédit et qui ont « un bon score pourront bénéficier automatiquement du crédit autonomisation jusqu’à 1 million de francs Cfa de la Der/Fj et plus », renseigne Papa Amadou Sarr. Qui révèle que 30 millions de francs Cfa en crédit digital direct ont été déjà validés dans les portes-monnaies Wave au profit des femmes mareyeuses de Yoff.





« Un succès éclatant » enregistré au Marché central au poisson de Pikine





Ce lancement des activités du nano-crédit au quai de pêche de Yoff intervient après le succès éclatant que la Der/Fj a enregistré au niveau du marché central au poisson de Pikine avec l’introduction de ce système de financement formel et allégé aux profit des femmes et jeunes mareyeurs. En effet, selon son délégué général, à ce jour, la Der/Fj a enregistré 1275 bénéficiaires au niveau dudit marché pour 917 millions de francs Cfa avec un taux de remboursement de 98,7%.





Le dispositif nano-crédit de la DER/FJ implique l’administration du quai de pêche et l’organisation des femmes mareyeuses du quai de pêche de Yoff. Ici, la Der/Fj a installé un bureau au niveau du quai. Ce, afin de permettre aux intéressées de s’inscrire et de bénéficier d’un prêt.





« La Der a fait bouger les lignes en matière de financement au Sénégal »





Le maire de la commune de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, pour sa part, après avoir félicité le délégué général de la Der/Fj pour avoir offert cette opportunité aux mareyeuses de sa localité, a soutenu que Papa Amadou Sarr a fait « bouger » les lignes au Sénégal en matière de financement.





« Le nano-crédit est venu à point nommé »





Selon Mathiory Ndir, présidente des femmes mareyeuses du quai de pêche de Yoff (Dakar), ce nano crédit est venu à point nommé car, elles étaient fatiguées avec les usuriers qui les exploitaient avec des taux « très élevés ».