Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) : Soukeye Diop Fam prend officiellement les rênes

La cérémonie de passation de service entre le directeur sortant du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), Pape Ibrahima Faye, et la nouvelle directrice, Soukeye Diop Fam, s'est déroulée, lundi 10 juin. Ce moment solennel qui marque l’ouverture d’une nouvelle page a été une occasion pour la dirigeante de partager sa vision et ses objectifs pour l'avenir du FERA. En effet, après des messages de remerciement à l’endroit du Président de la République, Diomaye Faye, du Premier ministre, et aussi du ministre en charge des infrastructures, dont le FERA est sous la tutelle technique, Mme Diop Fam a décliné sa vision .









Elle a insisté sur son engagement pour la préservation du patrimoine routier, en soulignant que la mission principale du FERA est d’assurer le financement régulier et convenable des prestations d’entretien courant et périodique du réseau routier. « Je reste résolument engagée pour la préservation du patrimoine routier à travers ce fonds. Le FERA contribue également au développement d'un réseau routier sûr et durable », a-t-elle affirmé devant le Conseil d’Administration.





Principes de travail : Efficacité et transparence





Lors de son discours, l’Ingénieure en Bâtiment et Travaux publics a souligné que l'efficacité et la transparence seront les principes directeurs de son mandat.





« Nous veillerons à une utilisation optimale des ressources, prioritairement au profit de l'entretien routier pour garantir un niveau de service adéquat aux usagers de la route ». Car, explique-t-elle, « les défis considérables auxquels le FERA est confronté sont énormes. Les besoins issus du programme triennal glissant, le PTG, pour la période 2023-2025, sont évalués à plus de 1200 milliards de francs CFA ».





Ainsi, pour atteindre les objectifs qui ont été fixés, la nouvelle directrice du Fonds a lancé un appel à son équipe et aux acteurs impliqués dans l’entretien routier, notamment l'AGEROUTE.





« Il est urgent de mener des actions fortes pour conserver les acquis importants du Sénégal sur son réseau routier. Notre conviction est que la question du financement de l'entretien routier ne peut être résolue qu'avec la garantie de ressources suffisantes et stables, corrélée à une gestion optimale. »