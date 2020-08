Fonds force Covid-19 : Le comité de suivi félicite Alioune Sarr (communiqué)

Dans le cadre du Plan de résilience économique et social, le gouvernement du Sénégal a affecté une enveloppe globale de 77 milliards de francs Cfa dans le tourisme et les transports aériens. Ce, pour faire face à l'impact de la pandémie de la Covid-19 dans le secteur. Les acteurs ont, à l'unanimité, ont exprimé leur entière satisfaction par rapport à la «transparence du processus et l’efficacité du dispositif» qui a permis, selon eux, d'«atteindre» les objectifs de la Force Covid-19.





Satisfaction par rapport au processus





«Nous avons pu nous rendre compte que les acteurs sont satisfaits de ce processus. Nous avons eu accès aux montants alloués à ces structures qui s’activent dans ce secteur sans difficultés», a souligné le député Seydou Diouf, par ailleurs, porte-parole du Comité de suivi dudit fonds, dans un communiqué parvenu à Seneweb. Pour lui, il y a une «transparence du processus avec une digitalisation : www.pres.sn»





Efficacité du dispositif avec 85% de taux d'exécution





En outre, Seydou Diouf soutient que «l’efficacité était aussi de mise».





«La transparence est une chose mais il faut de l'efficacité pour atteindre des objectifs. C'est pour cela que le taux d'exécution de 85% est satisfaisant», dit-il.