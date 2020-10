Football : La FSF distribue des équipements sportifs aux clubs de Dakar

La Ligue de Dakar a procédé à la distribution d’équipements sportifs offerts par la fédération sénégalaise de Football dans le cadre du programme FIFA Foward, ce jeudi au stade Demba Diop.Les 117 clubs de football affiliés à Dakar ont bénéficié d'un lot important de matériels sportifs.Le football féminin a été plus servi avec 7 différents articles. Les clubs de national 1 et 2 ont reçu 5 articles, ceux de la division régionale, 2 articles et les clubs professionnels 1 article (voir tableau).Une approche justifiée par la nouvelle dynamique de la FIFA qui mise sur le développement du football féminin.Ce programme de distribution a déjà été fait dans les autres régions.