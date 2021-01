Force Covid-19 : 5 milliards décaissés au profit des artisans de Saint-Louis, Matam et Louga

Chaque artisan va bénéficier de 150 000 francs CFA selon le ministre Papa Amadou Ndiaye







Le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel a procédé, à Saint-Louis, au lancement de la première phase de distribution de l'aide allouée par l’Etat du Sénégal aux artisans.

Pour cette première phase pour laquelle une enveloppe de 5 milliards de francs a été dégagée sur les 25 prévus, les artisans de la zone Nord, qui polarise les régions de Saint-Louis, Matam et Louga, ont eu le privilège de recevoir leur part des mains du ministre Papa Amadou Ndiaye.





Selon ce dernier, chaque artisan aura la somme de 150 000 francs CFA comme aide pour faire face aux difficultés causées par la pandémie. Président de la chambre des métiers de Saint-Louis, Abdoulaye Leye, a indiqué que les artisans sont regroupés en organisations professionnelles et qu’ils feront le maximum pour que les bénéficiaires puissent récupérer leur dû.

« Il y a plus de 100 organisations professionnelles dans les trois départements de Saint-Louis. On a répertorié tout le monde. Inchah Allah on va le remettre aux ayants droit », a-t-il soutenu.