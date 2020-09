Formation des jeunes aux métiers de l’eau : Le CSFP-BTP et la Sen Eau signent une convention...

Dame Diop et Serigne Mbaye Thiam, Ministres

Pour prendre en charge de façon durable et sérieuse le problème de l'employabilité des jeunes, le Centre Sectoriel de Formation professionnelle aux Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (CSFP-BTP) et la SEN’EAU ont signé un protocole de partenariat.





La mise en œuvre de ce partenariat s'inscrit dans le principe de la formation "école entreprise" pour permettre aux apprenants de découvrir la réalité du milieu professionnel et de prendre en compte les besoins et les capacités de l'entreprise.