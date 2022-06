Formation en canalisateur réseau eau potable : La rentrée académique de la 2ème promo de l’Ecole des plombiers lancée

Dans le cadre de sa politique de promotion des jeunes et des femmes, la Sen’eau a procédé, ce lundi 13 juin 2022, au lancement de la rentrée académique de la deuxième promotion de l’Ecole des plombiers pour une formation de 3 ans (CAP) en canalisateur réseau eau potable. La cérémonie officielle s’est tenue au Centre sectoriel de formation professionnelle en Bâtiment et des travaux publics (CSFP-BTP) de Diamniadio, en présence de la Directrice générale de Sen’eau, Mme Jany Arnal, de la Directrice générale du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), Mme Sophie Diallo, du directeur du CSFP-BTP de Diamniadio, M. Cyrille Oscar Badji, du corps enseignant, des apprenants, entre autres.









33 jeunes dont 7 filles âgés de 17 à 27 ans





Composée de 33 jeunes dont 7 filles, cette 2ème promotion a été retenue à l’issue d’une sélection rigoureuse. Ces jeunes, âgés de 17 à 27 ans, sont issus de différentes régions du Sénégal. Ils seront formés en plomberie canalisateur réseau eau potable pour une durée de 3 ans grâce au partenariat entre la Sen’eau, le 3FPT et le CSFP-BTP de Diamniadio.





Former des jeunes qui seront opérationnels dès leur intégration en entreprise





Il s’agit d’une formation certifiante en théorique et en pratique 100% gratuite qui, sans nul doute, garantira le recrutement de ces futurs canalisateurs, au Sénégal et au-delà des frontières nationales. Elle vise à former des jeunes qui seront opérationnels dès leur intégration en entreprise et qui seront employables. Ils seront recrutés soit par la Sen’eau ou par des entreprises sous-traitantes.





La formation est destinée en priorité aux jeunes en situation d’abandon scolaire et le recrutement se fait selon un modèle inclusif avec pour objectif de favoriser la réinsertion scolaire. La partie théorique se fait au niveau du CSFP-BTP de Diamniadio et l’apprentissage pratique se fait en situation réelle de travail, dans la région d’origine de l’apprenant.





Fruit d’une collaboration tripartite





Ce projet de formation est le fruit d’une collaboration entre la société Sen’eau, le CSFP-BTP et le 3FPT. En effet, la Sen’eau assure la formation pratique, le mentoring et l’insertion en entreprise des étudiants. Elle a également la supervision de l’écriture du programme et la validation du diplôme. Le CSFP-BTP assure la mise en œuvre de la formation théorique et le 3FPT finance l’écriture du programme, et est à l’origine de l’ensemble des investissements liés au programme de formation. Il prend également en charge 90% des frais de scolarité des étudiants.





« Le canalisateur, le branchement, est un métier qui innove de plus en plus »





Cette formation tient à cœur la Directrice générale de la Sen’eau. C’est pourquoi, elle a tenu à la faire au profit de ces jeunes sénégalais. Selon elle, la plomberie, le métier de canalisateur, de branchement, est un métier qui innove de plus en plus.





A en croire Mme Arnal, cette formation par alternance entre l’école et le savoir-faire sur le terrain est une méthode qu’on déploie partout dans le monde. Et les nouvelles techniques permettent aux jeunes filles de le faire.





Pour être dans la même philosophie, la patronne de Sen’eau a annoncé l’ouverture prochaine d’une école des électro-mécaniciens de l’eau afin d’ouvrir les recrutements et les emplois sur l’ensemble du territoire.





Pour finir, Mme Jany Arnal a remercié le 3FPT pour son accompagnement sans oublier le CSFP-BTP de Diamniadio qui, selon elle, a pris à cœur cette formation.





« Ce projet de formation répond en tout point aux enjeux de qualification et d’insertion professionnelle »





Selon la Directrice du 3FPT, la pertinence de ce projet de formation répond en tout point aux enjeux de qualification et d’insertion professionnelle des jeunes. Ce qui a motivé le 3FPT à contribuer à son financement pour un coût global de 250 millions de francs Cfa pour les 12 cohortes qui sont prévues.





« Le CSFP-BTP ne ménagera aucun effort pour rendre le passage de cette 2ème promotion le plus fructueux »





Le Directeur du CSFP-BTP de Diamniadio, pour sa part, a rassuré que son établissement ne ménagera aucun effort pour rendre le passage de cette 2ème promotion « le plus fructueux et leur donner toutes les compétences nécessaires » qu’exige le métier de canalisateur.





A ce titre, Cyrille Oscar Badji a exhorté ses nouveaux pensionnaires à faire preuve de « persévérance, de discipline et de rigueur dans la quête de du savoir ».





« J’ai choisi ce métier par amour »





Fatoumata Coulibaly a été sélectionnée pour subir la formation. Cette jeune fille, native de Kaolack et âgée de 21 ans, dit avoir choisi d’intégrer cette formation « CAP canalisateur réseau eau potable » par amour. Elle est également consciente de ce qui l’attend au cours des trois prochaines années.





Objectif : former 250 canalisateurs à terme





A rappeler que l’Ecole des plombiers, depuis son lancement en février 2021, propose le premier diplôme en alternance au Sénégal. Elle forme des apprentis canalisateurs, d’un niveau de 4ème, âgés entre 15 et 20 ans. Créée dans le cadre d’un partenariat public-privé, l’école propose une formation théorique (45%) au CSFP-BTP de Diamniadio et pratique (55%) à Sen’eau.





Le programme, totalement gratuit, permettra au terme des cinq premières années de former 250 canalisateurs. Et la première promotion a permis d’accueillir 30 jeunes originaires des régions de Diourbel, Saint-Louis, Kaolack, Thiès, Ziguinchor et Dakar. Chaque apprenti est parrainé par un tuteur ou mentor, agent de terrain Sen’eau, et reçoit une indemnité mensuelle de 70 000 francs CFA.