Formation et insertion : Le 3FPT engagé aux côtés des personnes vivant avec un Handicap

Le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) depuis 2016 est engagé aux cotés des personnes vivant avec un handicap. Convaincu que l'insertion socio-professionnelle et l'indépendance financière des personnes en situation de handicap passera incontournablement par l'apprentissage d'un métier.









C'est ainsi que le 3FPT a financé la formation de 22 jeunes autistes et trisomiques en arts visuels, aux métiers du numérique et en arts plastiques à l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) de Dakar, durant 4 ans.





"Cent millions six cent soixante-douze mille Franc CFA (100.672.000) ont été injectés pour ce programme. Au total, 1176 personnes en situation de handicap dans plus de 7 régions ont bénéficié de l'intervention du 3FPT pour un montant total de 625 485 699 FCFA. Plus de 20 filières mobilisées à savoir : agriculture, fabrication de kits solaires, transformation des fruits et légumes et bien d'autres", explique Sophie Diallo.





Elle procédait au lancement d'une formation financée sur trois ans à hauteur de 120.000.000 Fcfa pour 20 techniciens orthoprothésistes.