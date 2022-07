Formation professionnelle et financement des jeunes : Lancement de la nouvelle plateforme Ëttu Ndaw Yi

Lancée ce mercredi 27 juillet au monument de la Renaissance Africaine, Ëttu Ndaw Yi vient en renfort de l'arsenal déployé par le Président de la République, Macky Sall, notamment dans les politiques d’emplois et de financement telles que le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER), l’Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) etc. Objectif principal : résoudre la lancinante question de l'emploi des jeunes.









Pour lancer leurs activités, les responsables de la plateforme ont mis les petits plats dans les grands. En effet, c'est à travers une forte mobilisation marquée par la présence plusieurs ténors de la coalition Benno Bokk Yakaar tels que Seydou Guèye, Pape Mahawa Diouf, Amadou Ba, Abdou Karim Fofana, le jaraaf Youssou Ndoye entre autres invités, que ces jeunes se sont adressés à leurs pairs.





L'occasion a été saisie par les initiateurs de la plateforme pour offrir plus de 200 permis de conduire à ces jeunes.





Joignant l'utile à l'agréable, le lancement a vu la participation de plusieurs artistes qui ont tenu en haleine l'assistance.





Rappelons que cette nouvelle plateforme est l'œuvre de Khalil Ndiaye et ses collaborateurs Mamadou Seck et Pape Moussa Cissé qui ont réussi à mobiliser plus de 4000 jeunes pour un lancement réussi.





Près de 2500 jeunes ont été enrôlés par le pôle emploi qui prendra en charge la formation et l’accompagnement des projets portés.