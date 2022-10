Formation professionnelle : le 3FPT offre 3500 bons aux jeunes

Le 3FPT offre 3500 bons aux jeunes

Dans le cadre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes, l'Etat du Sénégal, à travers le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), offre des bons de formation initiale aux jeunes. Ainsi, le 3FPT, par le biais de son guichet de financement des demandeurs individuels (GFDI), s'est allié avec les pôles emploi et entrepreneuriat sis dans les 45 espaces Sénégal services dédiés afin de recueillir les inscriptions des jeunes demandeurs. A cet effet, Seneweb s'est rendu ce 14 octobre, dernier jour des inscriptions, dans les pôles du département de Guédiawaye et de Colobane où une forte mobilisation a été enregistrée.





Depuis le 3 octobre, les pôles emploi et entrepreneuriat des espaces Sénégal services accueillent pas mal de monde. À Guédiawaye, les jeunes n'ont pas manqué à l'appel. Selon Ndiack Dieng, le coordonnateur technique du PEE/JF de Guédiawaye, c'est pour la bonne cause car l'État va prendre en charge 90% des frais scolaires des 3500 jeunes sélectionnés.









Ces bons de formation initiale concernent les jeunes issus de l'enseignement général et voulant suivre une formation professionnelle ou technique. Les jeunes déscolarisés, souhaitant suivre un cycle de formation professionnelle et technique, ceux déjà inscrits dans un cycle de formation et voulant suivre une formation de niveau supérieur ainsi que les élèves titulaires du baccalauréat de séries techniques, ont plus de chance de décrocher ces bons pour poursuivre leurs études. Les formations professionnelles des niveaux CAP BEP BT sont priorisées.





A noter aussi que pour bénéficier de ces bons allant jusqu'à la licence professionnelle pour les formations à longue durée, il faut évidemment être Sénégalais et être âgé de 15 à 40 ans.





Le pôle emploi de Colobane a connu la même affluence, raison pour laquelle toutes les dispositions sécuritaires ont été prises afin de guider, d'orienter et d'accompagner les demandeurs. Le coordonnateur technique, Souleymane Baldé, a tenu à rassurer et à encourager les candidatures féminines et celles des couches les plus vulnérables.