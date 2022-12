Formose Mendy : ‘’Les Français pensent déjà à l’Angleterre pour les quarts, mais…’’

Le défenseur des Lions, Formose Mendy s'est prononcé sur les huitièmes de finale du Sénégal face à l’Angleterre. Il met en garde certaines presses françaises qui se projettent déjà à un quart de finale des Bleus contre les anglais.





‘’On prépare ce match comme tous les autres. On forme une famille, on continue le travail et peu importe l’adversaire, Angleterre ou France. On voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et on sollicite les prières de tout le monde. Les Français pensent qu’ils vont croiser l’Angleterre en quarts de finale. Mais on sait nos forces et nos qualités. On fera tout pour gagner le match’’, soutient-il.





Selon le latéral des Lions, cette considération est une source de motivation. ‘’C’est une motivation supplémentaire et on croit en nous, lance Formose. L’équipe du Sénégal a eu une entame difficile mais on est monté en puissance. On se concentre sur nous et on fera le maximum. On n’est pas là pour des vacances. On est venu pour jouer. On forme une famille et je prie pour que tout le groupe soit épargné par les blessures. Remplaçants ou titulaires, on défend tous le même maillot. On a la même mission.’’

