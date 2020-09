Fortes pluies à Diourbel : Ndiourbel Tock sous les eaux depuis plus de 15 jours

La hantise des inondations ne secoue pas uniquement la banlieue dakaroise. Situé dans la commune de Diourbel, le quartier Ndiourbel Tock est sous les eaux des inondations depuis la nuit du 6 septembre sans aucune assistance du maire et des autorités administratives selon leur porte-parole, Papa Yangane.





C’est au total 34 maisons envahies par les eaux depuis la nuit du 6 septembre 2020. A voir les images et vidéos parvenues à Seneweb, on se croirait dans un fleuve. Selon Papa Yangane Faye, enseignant de profession, les populations vivent un calvaire indescriptible depuis la nuit du vendredi 6 septembre.





« Le lendemain (samedi : Ndlr), on a reçu la visite de la délégation du préfet, du maire Malick Fall, de la police et des sapeurs-pompiers. Mais malheureusement, cette délégation était venue juste pour constater. Mais jusque-là, on n’a reçu aucune assistance », raconte Papa Yangane.





Il ajoute que « c’est finalement que le préfet a amené un camion-citerne. Le camion a fait deux rotations, avant la troisième, une très forte pluie s’est encore abattue et on s’est retrouvé de nouveau avec un quartier complètement inondé. Actuellement, ils ont arrêté le camion car, disent-ils, ça ne peut rien réglé. »





Toutefois, Pape Faye affirme que le maire de la commune avait dépêché trois camions-citernes et les sapeurs-pompiers quand ils ont entendu que le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye allait faire une tournée dans la région de Diourbel. Malheureusement, poursuit l’enseignant, quand ils ont su que le ministre ne sera finalement pas présent dans le quartier, le maire a ramené les trois camions-citernes, laissant le quartier dans la détresse totale.





Et depuis le 7 septembre, précise le porte-parole, aucune autorité locale ou administrative n’a remis les pieds dans leur quartier qui est un point bas favorisant les inondations. Et actuellement, dit-il, personne n’a compris pourquoi elles ne sont pas venues apporter une solution.





« On demande au maire de réagir. Depuis lors, il n’a amené que 8 sacs de riz pour 34 maisons, et on n’a pas hésité à le lui retourner », renseigne Faye.