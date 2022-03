Forum de l'eau : Face aux consommateurs, Charles Fall dévoile la feuille de route de la SONES à l’horizon 2030

Dans le cadre du 9ème Forum mondial de l’eau, la Société Nationale Des Eaux du Sénégal (SONES) a organisé, ce jeudi 24 février, une rencontre avec sa clientèle. La structure a nommé ce rendez-vous : Journée des associations de consommateurs sénégalais. « Cela nous a permis d’échanger mais surtout de recueillir leurs suggestions. Dans ce contexte, nous sommes en train de formuler d’autres solutions, beaucoup plus pertinentes pour apporter des réponses au-delà de 2030 et aller jusqu’en 2050 », a expliqué le Directeur Général de la structure Charles Fall lors d’une conférence de presse sur le stand de SONES à Diamniadio.



Il a aussi fait part des chantiers qui attendent la structure : « Autre défi à relever, comment avec ces consommateurs, qui sont aussi nos partenaires, aller vers l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD6) avant le terme 2030. Pour qu’ensemble, nous relèverons ce défi, comme on l’a fait avec les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ».



Le directeur général de la SONES a par la même occasion décrit le mode de fonctionnement de la société : « Nous, SONES, avons naturellement pour mission de construire tout ce qui est ouvrage, devant permettre une bonne alimentation en eau potable. Et après la réalisation de ces ouvrages, nous les mettons à la disposition d’un fermier, en l’occurrence la Sen’eau, pour transporter, distribuer et assurer la qualité de services auprès des populations ».



A l’issue de ces échanges, la SONES a assuré avoir pris bonne note des revendications de ses consommateurs et compte mettre tout en œuvre pour les satisfaire.