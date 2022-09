Forum mondial de l'économie sociale et solidaire : Zahra Iyane Thiam Installe le comité de pilotage

Zahra Iyane Thiam Installe le comité de pilotage

Le Comité de pilotage du Forum mondial de l'Économie sociale et solidaire a été installé par le ministre de la microfinance, Zahra Iyane Thiam. La cérémonie d'installation s'est tenue ce jeudi à Diamniadio. L'événement se déroulera à Dakar du 1er au 6 Mai 2023. Cette entité comprend, selon la ministre, un comité d'organisation présidé par le Maire de la Ville de Dakar et un Comité scientifique, placé sous la responsabilité du RACTES. I





l aura pour missions, conformément à l'arrêté l'instituant, de: fixer les orientations stratégiques du forum, de coordonner la participation des Institutions et, en rapport avec les parties prenantes, participer à la mobilisation des ressources humaines, financières et logistiques nécessaires au bon déroulement des activités; de superviser et de valider les travaux du Comité d'organisation et du Comité scientifique; de veiller à la qualité de la participation du Sénégal; et de promouvoir le forum au niveau national et international.





En marge de la cérémonie d'installation, la ministre Zahra Iyane Thiam, le maire Barthélémy Dias ainsi que la secrétaire général du forum mondial de l'économie sociale et solidaire, Aude Saldana, sont revenus sur l'intérêt de cet événement....





Suivez la vidéo