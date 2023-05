Forum Mondial de l'économie sociale et solidaire : La place des réseaux de jeunesse dans les territoires au cœur des débats

Du 1er au 6 mai 2023, Dakar abrite le Forum Mondial de l'économie sociale et solidaire. Les deux premiers jours sont consacrés au pré-forum Jeun'ESS. Pour ce mardi 2 mai, la deuxième thématique abordée s'interrogeait sur la place des réseaux et des plateformes de jeunesse dans les territoires.









La première intervention en rapport avec ce sujet est celle de Sobel Aziz Ngom, Directeur exécutif du consortium jeunesse Sénégal. Au cours de son intervention en tant que conférencier principal, il a mis l'accent sur l'importance de la solidarité chez les jeunes pour prospérer dans l'entrepreneuriat.





Il estime que « le réseau doit partir de la volonté fondamentale de ses acteurs de créer quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, et de leur acceptation à chacun dans le réseau de renoncer à une petite part de leur souveraineté individuelle pour créer une souveraineté collective suffisamment forte pour qu'elle résonne et soit entendue. »





En sa qualité de directeur exécutif du consortium jeunesse Sénégal, il affirme avoir relevé trois principes résumant les besoins exprimés par les jeunes au Sénégal : "La volonté et le besoin d'être inclus, d'avoir accès à de l'information et aux services essentiels. Deuxièmement, le besoin d'apprendre tout au long de leur vie quand ils n'ont pas été alphabétisés à l'âge de 20 ans et qu'ils ont envie de travailler. Enfin, le travail, le fait de vouloir se construire une autonomie soit en travaillant pour quelqu'un ou pour soi-même".





Pour conclure, il a lancé un appel aux pouvoirs publics pour une meilleure prise en compte des revendications des jeunes, estimant qu'ils sont "les véhicules de changement" alimentés par le "carburant des autorités".





Toujours sur le même thème, une conférence enregistrée dans des conditions de direct s'est tenue. Il s'agissait de l'émission "Alors on dit quoi" diffusée sur Rfi. Cette table-ronde a été marquée par l'intervention de l'Ivoirien Fabrice Balou, co-fondateur de la plateforme Abewe spécialisée dans la mise en relation entre les producteurs et les acheteurs exerçant dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage notamment.





L'aventure de cette entreprise débute dans la ville de Toulepleu en Côte d'Ivoire, marquée par des crises, exogènes avec la guerre civile au Libéria et endogènes avec la crise militaro-politique de 2002 à 2010.





« Cette génération de jeunes qui sont nés ont grandi, plus ou moins dans cet esprit de violence. En tant que fils de la région, il était important de s’engager de façon bénévole pour apporter aide et assistance aux personnes vulnérables », rappelle-t-il. Mais les échanges avec les jeunes vont révéler d’autres besoins allant bien au-delà de la sensibilisation sur la cohésion sociale et la paix : l'employabilité.





« Il était important pour nous de réorienter notre approche et d’aller vers l’économie sociale et solidaire qui non seulement pouvait permettre à ces jeunes de leur apprendre la vie coopérative, de pouvoir co-construire et de pouvoir travailler ensemble pour consolider la cohésion sociale. Mais au-delà de cela, travailler pour qu'il y ait de l'emploi décent », dit-il.