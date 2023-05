Forum mondial de l’économie sociale et solidaire à Dakar : Barthélémy Dias étale ses ambitions

Dakar est la première ville africaine à accueillir le forum de l’économie sociale et solidaire. ''Dakar 2023 a la responsabilité de porter la voix du continent Africain, continent d’avenir'', selon le maire de Dakar. Le thème de cette journée a consisté à échanger sur « l’autonomisation des femmes et la territorialisation de politiques publiques durables ».









« Accélérer l’éducation et l’employabilité, le développement des compétences, l’emploi et l’entreprenariat, la santé et la nutrition, piliers du développement du capital humain, voilà notre responsabilité » a déclaré le maire de la Ville de Dakar.





Selon Barthélémy Dias, le Sénégal a fait de l’économie sociale et solidaire une priorité fondamentale qui contribue à créer de la valeur ajoutée dans les secteurs formels et informels. La création d’un Ministère chargé de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire ainsi que les dispositions législatives sur cette question majeure telles que le vote de la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire en 2021 en sont la preuve.





L'Économie sociale et solidaire est centrée sur l'humain, en favorisant la collaboration entre les différents acteurs du développement, peut contribuer à la création d'emplois durables, à la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à la préservation de l'environnement et au renforcement des communautés locales. Elle peut constituer un outil puissant qui ouvre la voie à un avenir plus équitable et plus durable pour l'Afrique..





Au regard des nombreux obstacles que rencontrent les jeunes filles et les femmes, il ne s’agit pas de parler de parité aujourd’hui, il s’agit d’identifier les conditions d’autonomisation des femmes. ''Imaginez un monde où les femmes ne sont pas freinées par des barrières et des limitations, et où leur potentiel est pleinement exprimé. Ce monde et l’édification de sociétés fortes et inclusives, sont à portée de main si seulement nous osons faire tomber ces obstacles. Lorsque nous libérons le potentiel des femmes, nous libérons également le potentiel de toute l'humanité'', a ajouté le maire de Dakar.





En Afrique, dit-il, les entreprises dirigées par des femmes font face à un énorme déficit de financement de 42 milliards de dollars, selon la Banque africaine de développement. D'autre part, le manque de formation en gestion, leur crainte face au risque, entre autres, constituent un frein dans leur parcours pour contribuer au développement économique. En outre, les structures formelles de financement tels que les banques et les établissements financiers imposent des conditions restrictives pour l'octroi de crédit, tels que la nécessité de garanties, d'ancienneté de compte et de documentation relative à l'étude de projet, ce qui limite l'accès des femmes aux crédits.