Fourniture d’électricité dans le Sud : Eximbank Inde met 19 milliards pour la réalisation de la ligne 225 kV Ziguinchor - Tanaff

Amadou Hott, ministre de l'Economie

L’accès universel à l’électricité au Sénégal est en bonne voie. Après la réalisation de la ligne électronique 225 kV Kaolack – Mbirkilane – Tamba, d’un coût de 110 milliards de francs Cfa, la Senelec vient de décrocher 19 milliards de francs Cfa pour la réalisation de la ligne électrique Ziguinchor - Tanaff.





Ceci, via un accord de prêt signé ce matin entre le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et Eximbank Inde.





Amadou Hott a saisi l’occasion pour magnifier la coopération financière combien importante entre l’Inde et le Sénégal.