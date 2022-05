FRANCE : Festival de Cannes 2022 : Le Sénégal bien représenté par l’actrice et productrice Zeynab Clara Gaye.

Elle y était l’année dernière, elle y est retournée cette année encore. L’actrice et productrice de nombreuses séries et court-métrages, Zeynab Clara Gaye représente dignement son pays, le Sénégal au Festival de Cannes 2022. Dans cette vidéo, nous vous montrons l’arrivée et les premières activités de la productrice qui fait des merveilles dans le monde du petit écran faisant en sorte que les dirigeants du Festival de Cannes exposent les affiches de ses réalisations lors de ce grand rendez-vous du film.