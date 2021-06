France-Sénégal: Le visage d’un nouveau partenariat gagnant-gagnant

Le ministre Français du Commerce Extérieur et de l’attractivité est en déplacement au Sénégal. Franck Riester a eu une audience avec son homologue sénégalais de la Coopération internationale Amadou Hott. Les deux hommes ont eu des échanges sur plusieurs axes notamment les suites du sommet de Paris sur le financement de l’économie africaine.« Faire mieux ensemble », c’est l’esprit dans lequel le nouveau visage du partenariat entre la France et le Sénégal va désormais être campé. Les deux pays envisagent de tisser un nouvel axe de coopération basé sur un partenariat gagnant-gagnant.« Nous avons évoqué la façon dont on pourrait mieux travailler pour augmenter nos partenariats, nos échanges à la fois des investissements français ici au Sénégal mais aussi d’exportations du Sénégal vers la France », a déclaré Franck Riester, ministre du Commerce extérieur français.Travailler ensemble pour que les Français achètent davantage les produits sénégalais, bâtir des partenariats gagnants entre entreprises françaises et sénégalaises pour relever un grand nombre de défis en matière d’agroalimentaire, de numérique, de ville durable, la réflexion que conduit la France est bien perçue côté sénégalais.« La France a mis déjà 3, 5 milliards d’euros à la disposition de l’Afrique pour soutenir les entreprises africaines en termes de garantie de financement. Pour nous, il est question de voir comment concrètement mettre cela en œuvre au Sénégal, comment booster déjà les actions qui sont prises dans ce sens et avec une plus grande cohésion, un partenariat avec le mécanisme de garantie mis en place par l’État du Sénégal dans le cadre de la relance », souligne Amadou Hott.Il s'agit également de voir comment mobiliser des ressources extrêmement concessionnelles, très longues sur le très long terme pour financer les projets phare en partenariat avec les entreprises sénégalaise. Pour que l’emploi soit créé localement et que l’expertise soit transférée au Sénégal. Et la France est disposée à apporter une assistance technique pour permettre la participation des entreprises sénégalaises à certaines chaînes de valeur, voilà ce qui est attendue de ce nouveau départ dans les relations bilatérales entre la France et le Sénégal.