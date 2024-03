Françoise Hélène : « Macky Sall et Adji Sarr ne sont pas reconnaissants»

La « maman » de Adji Sarr se sent trahie. Françoise Hélène Gaye qui a toujours défendu la jeune masseuse devant l’opinion publique, pour des faits de viols et de menaces de mort, se sent aujourd’hui lésée par cette dernière. Après l’exil mystérieux de l’accusatrice de Ousmane vers une destination inconnue, la fondatrice du collectif pour la défense des droits de Adji Sarr (CODDAS) s’est indignée de l’épilogue qu’a connu le cas Adji Raby Sarr.





«Pour taire les rumeurs sur le supposé voyage en Suisse, j’ai appelé Adji Sarr pour en être sûre et elle m’a clairement dit qu’elle est bien au Sénégal. Alors que c’était pas vrai. Elle m’a menti», a-t-elle reconnu.





Plus loin, la dame se dit dupée par les agissements du Président sortant « Macky Sall qui est sorti par le trou de la serrure en négociant avec le leader de Pastef et belligérant de sa protégée dans l’affaire des viols répétitifs », à son insu.





« Ni Macky Sall ni Adji Sarr ne sont reconnaissants. Heureusement que moi, je n’ai aucun problème avec Ousmane Sonko car si je me suis toujours battue aux côtés de Adji Sarr, c'est pour des questions de principes. Aujourd’hui, je tourne leur page », se résigne Françoise Hélène Ditwiler Gaye.





