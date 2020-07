Frappé par la foudre il y a un mois, un gardien russe retrouve les terrains

Trois mois après avoir été plongé dans le coma artificiellement après avoir été frappé par la foudre, le jeune gardien de 16 ans a signé son premier contrat professionnel.















Ivan Zaborovsky est un miraculé. Il y a trois semaines, alors qu’il trottinait tranquillement sur un terrain de football le ballon entre les pieds, ce jeune joueur de football était foudroyé sur place par un éclair. L’adolescent de 16 ans, en plein échauffement à l’entraînement, s'était effondré dans un nuage de fumée noire.





Quelques instants plus tard, ses coéquipiers et l’entraîneur ont trouvé l’adolescent inconscient, face contre sol avant de constater que son maillot avait été brûlé sur le devant. Rapidement pris en charge par les ambulanciers, le gardien du FC Znamya Truda a été transféré à l’hôpital et placé dans un premier temps artificiellement dans un coma, le temps d’évaluer l’ampleur de ses blessures.













Trois semaines seulement après avoir joué de malchance sur la pelouse, Ivan Zaborovsky a retrouvé le chemin des terrains. Le gardien a visiblement retrouvé l’intégralité de ses capacités. Seule une petite marque rouge du diamètre d’une pièce sur la poitrine est là pour lui rappeler ce mauvais souvenir.





«J’avais du mal à respirer», a-t-il simplement confié à l’agence Reuters précisant qu’il n’avait aucun souvenir du jour de l’incident. «je vais de mieux en mieux. Les choses reviennent à la normale», a-t-il ajouté. Tellement à la normale que Zaborovsky a signé un contrat avec son club qui évolue en troisième division en Russie. Un engagement qui était déjà avant la cette mésaventure rarissime.