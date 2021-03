FreeSénégal: Nouveau rassemblement des sénégalais à Toulouse

Si le mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) a décidé de surseoir à son rassemblement de ce samedi suite à une médiation du Khalife général des mourides, les sénégalais de Toulouse eux ont maintenu leur manifestation. En effet, il se sont rassemblés cet après-midi pour s’opposer à la « dictature de Macky Sall » qui, selon eux, « instrumentalise la justice à des fins politiques ».Ils se sont inclinés devant la mémoire des victimes et exigent « une enquête indépendante » mais également la libération immédiate et sans conditions des « prisonniers politiques ». Et encouragent « les sénégalais à aller massivement s'inscrire sur les listes électorales » en perspective des prochaines élections locales, législatives et présidentielle.