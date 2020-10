Front de résistance nationale: Massaly demande l'exclusion d'Ousmane Sonko

Mouhamed Lamine Massaly, a proposé, lors d’un point de presse tenu dans la cité du rail, l’exclusion d’Ousmane Sonko, président du parti Pastef, du Front de résistance nationale.





«Sonko a trahi la confiance de ses pairs en niant systématiquement avoir été reçu en audience par Mansour Faye, à l’époque délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale. La date de leur rencontre importe peu. Le plus important, c’est que cette audience a eu bel et bien lieu », a-t-il soutenu. Avant d'ajouter : «Confondu par un audio, Ousmane Sonko, mal à l’aise, a cherché à se laver à grande eau à travers un enregistrement vidéo postée sur sa page Facebook. C’est peine perdue.