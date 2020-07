Né en Guinée-Bissau en 1998, G-Mams a grandi au Sénégal pendant un certain temps avant de s'installer finalement en Suisse en 2013. Ayant été en contact avec la musique depuis sa plus tendre enfance, l'artiste en puissance mène une carrière sérieuse de musicien depuis 2017.

Influencé par les influences traditionnelles de sa patrie africaine et les sons modernes du Hip Hop des États-Unis et de l'Europe, G-Mams a une très large base musicale. Sans être catalogués, les titres de l'artiste évoluent dans un univers de pop, d'afrobeat, de dancehall et de trap.





Et désormais c'est à travers le nouveau titre "Prince de la ville", que le talentueux artiste vient imposer son style hors paire.