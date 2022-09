Gabon : un ancien président de l’assemblée nationale arrêté avec 1 milliard de FCFA en liquide

Ce qui devait être à la base un contrôle de routine s’est transformé en une grosse prise. De retour du Congo Brazzaville à bord de son véhicule, Guy Nzouba-Ndama a été arrêté par les forces de l’ordre à Franceville avec à son bord des valises d’argent.



L’ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon de 1997 à 2016, à présent opposant et président du parti « Les Démocrates », possédait à l’arrière de sa voiture un montant de 1 milliard 180 millions de FCFA.



Selon des sources proches de l’affaire, l’homme serait actuellement en garde à vue dans les geôles d’un commissariat à Franceville, ville du Gabon et fief du président Ali Bongo Ondimba.



Une affaire qui risque de faire grand bruit à 10 mois de la présidentielle gabonaise en 2023. Guy Nzouba-Ndama est l’un des principaux opposants au président sortant au même titre qu’Alexandre Barro Chambrier et Paulette Missambo.