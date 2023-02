Gabrielle Kane convoie 14 tonnes de matériels médicaux en Turquie

De retour au Sénégal, après son voyage aux États-Unis, la première action de Gabrielle Kane est d'ordre social. La féministe et présidente de l’Association d’appui et de protection des femmes, victimes de violation de leurs droits (APROFEV), a décidé de participer à l’effort de solidarité après le tremblement de terre qui a causé plus de 30 000 morts en Syrie et en Turquie.



À travers son association, elle a convoyé 14 tonnes de matériels médicaux et une ambulance pour aider dans la prise en charge médicale des victimes du séisme en Turquie.