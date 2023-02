Gabrielle Kane évoque les “sérieux problèmes mentaux” de Adji Sarr et accuse l’État

La défenseuse des droits de femmes et tutrice de Adji Sarr a fait des révélations de taille sur sa protégée. Selon Gabrielle Kane, la jeune femme qui accuse Ousmane Sonko de viols et de menaces de mort, est mal en point mentalement : "Depuis cette affaire de viol, elle n'a bénéficié d'aucune aide psychologique. Elle a vraiment besoin d'un suivi psychologique avec des spécialistes”.



La feministe pointe la responsabilité de l’État : "C'est une faille de l'Etat. Elle devait bénéficier d’un dispositif d'aide sociale mais l'Etat ne lui a malheureusement pas donné par peur d'être inculpé de quelque chose..."



Toutefois elle appelle à la responsabilité la famille de la présumée victime de viol et l'Etat qui “doit prendre en charge la santé mentale de la citoyenne sénégalaise qu'est Adji Sarr, notamment à travers le ministère de la femme”.



"J'en ai assez fait", fait-elle savoir avant d'évoquer les derniers enregistrements audios entre la jeune masseuse et son guide religieux, qui selon elle , "révèlent que Adji a de sérieux problèmes mentaux"