Gabrielle Kane : «Il y a trop de manipulations qui viennent du camp de Sonko»

Féministe et membre du Collectif pour la protection et la promotion des droits des femmes et des jeunes filles, Gabrielle Kane s’est, une fois de plus, prononcée sur l’affaire Sonko-Adji Sarr.Invitée de Seneweb, elle estime qu’Ousmane Sonko et ses alliés essayent de manipuler les Sénégalais, depuis le début de cette histoire.