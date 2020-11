Gamou 2020 à Kaolack : Chauffeurs et pèlerins, même destination, problèmes divers

Comme l’on s'y attendait, c'est toujours les mêmes problèmes qu'évoquent chauffeurs et pèlerins, sur les routes de Kaolack, à l'occasion du Gamou 2020.En cette période de pandémie de Covid-19, les chauffeurs se désolent de la situation causée par le manque de clients.Les pèlerins, de leur côté, fustigent des difficultés de voyager et la hausse des prix du transport.Seneweb a fait un tour aux gares routières de Dakar et de Nioro de Kaolack.