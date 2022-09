Gamou de Médina Baye: L’Etat s'engage à accompagner le comité d’organisation

Le nouveau gouverneur de la région de Kaolack Ousmane Kane a présidé, ce lundi, le comité régional de développement (CRD ) du Gamou de Médina Baye, édition 2022. à la salle de conférence du complexe Keur Gane, en présence des représentants du Khalife Moun Amina Niass, président du mouvement Ansaroudine et de l'ensemble des chefs de services déconcentrés.

Parmi les préoccupations soumises au chef de l'exécutif régional, l'eau, l’assainissement, la sécurité. À ce propos, tous les chefs de services se sont engagés à œuvrer pour le bon déroulement de la manifestation.

Le gouverneur Ousmane Kane après avoir attendu tous les acteurs concernés, a assuré que toutes les dispositions seront prises en vue d’un parfait déroulement du Gamou international de Médina Baye.

Il a souligné, après échanges avec les membres du comité au sujet de l’organisation, qu’un dispositif appropriée sera mis en œuvre avec les services déconcentrés pour un bon déroulement de l’événement prévu au mois d'octobre prochain. “ Tous les besoins ont été identifiés en rapport avec le comité d’organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF) et pour chaque secteur, les acquis ont été capitalisés par les responsables “ a expliqué le gouverneur.

Dans un contexte hivernal et en rapport avec l’office nationale de l’assainissement (ONAS), des garanties ont été données et la commune va procéder au curage et à la fermeture des canaux à ciel ouvert pour permettre le drainage des eaux et éviter les inondations à Médina Baye et alentours.

Sur le plan sanitaire, une collaboration avec l'Institut Pasteur sera initiée comme l'année dernière en vue d’installer une unité de tests et COVID et une autre de vaccination pour tous les pèlerins le souhaitant.

Revenant sur les doléances telle que la retransmission télévisuelle en direct à la RTS, le comité a émis le souhait d’un changement à ce niveau en rapport avec les ratés notées lors de la dernière édition. En somme, tous les chefs de services régionaux ont pris l'engagement de s’acquitter de leurs devoirs envers les organisateurs de cet événement religieux international.