Gandon (Saint-Louis) : Le village de Ndialakhar peulh crie son mal-être

Village de Ndialakhar peulh

Min tampi (nous sommes fatigués en langue pulaar)! Tel est le cri de cœur lancé par les populations de Ndialakhar peulh, village situé dans la commune de Gandon (département de Saint-Louis). En effet, elles ont battu le macadam pour dénoncer la précarité dans laquelle se trouve leur village qui, selon eux, manque de tout. Listant les nombreux problèmes auxquels elles sont confrontées avec notamment une absence totale d'infrastructures de base, elles ont demandé aux autorités étatiques de tenir leurs promesses et de venir en aide à leur village. « Nous manquons de tout. Le véhicule de transport qui assure la desserte entre le village et le reste de la commune fait office d’ambulance. Depuis 20 ans, nous utilisons le même véhicule pour rallier Fass ou Rao », s’est désolé Abou Sow, le porte-parole du jour. Il a ajouté que d’autres problèmes comme l’emploi des jeunes, les abris provisoires et les problèmes d’environnement sont des écueils qui freinent l’essor du village qui a été laissé complètement à l’abandon.