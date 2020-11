Gaston Mbengue sur la dissolution du gouvernement : «Macky daffa sonou, les 3/4 des ministres ne travaillaient pas»

Invité dans l’émission «Hashtag» sur Seneweb, le promoteur de lutte, par ailleurs homme politique, Gaston Mbengue, n’est pas passé par quatre chemins pour asséner ses vérités sur la dissolution du gouvernement par le président de la République.









Selon lui, les 3/4 des ministres ne travaillaient pas. Et Macky ne peut pas être au four et au moulin.