Gastronomie : Les chefs cuisiniers sénégalais veulent rééditer les exploits de Sadio Mané et Cie

Dans le but de promouvoir la gastronomie et la cuisine sénégalaise, l'académie Bocuse d'or Sénégal, en partenariat avec l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), a organisé un point de presse afin d'annoncer la participation du Sénégal au prestigieux concours de gastronomie et de pâtisserie, "Bocuse d'or Africa 2022’ et “Coupe du monde de la pâtisserie Africa 2022”. Ces deux évènements se tiendront les 9 et 10 septembre dans la ville de Dakhla au Maroc.









A cet effet, le chef Mbaye Samb renseigne que « 8 pays d'Afrique participeront à ces prestigieuses compétitions à savoir le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, l’île Maurice, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie».





Mbaye Samb a affiché sa confiance quant à la prestation des lions de la gastronomie. " Le pays de la Téranga sera représenté par son meilleur chef gastronomique et les 2 meilleurs pâtissiers du pays. Ils défendront fièrement nos couleurs, et s'il plaît à Dieu, on remportera les trophées", affirme le vainqueur du concours gastronomique 2020.





Cet évènement est aussi l'occasion pour Bocuse d'Or Sénégal et l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique de promouvoir la destination Sénégal et le Made in Sénégal à travers la gastronomie. "A l'issue de cette compétition, le Sénégal se positionnera comme la meilleure destination touristique en Afrique à travers la mise en valeur de sa gastronomie, les produits locaux, les plats culturels et secrets culinaires de nos terroirs”, a souligné Aly Sidy Mbar Sow, Directeur marketing et communication de l’ASPT, venu représenter le ministère du Tourisme et des Transports aériens.