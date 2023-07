Génération Foot championne du Sénégal : Mady Touré révèle le secret

Génération Foot championne du Sénégal 2022-2023, a été couronnée hier a Déni Birane Ndao, à l’occasion de son match contre Dakar Sacré-Cœur. Une rencontrequi n’avait pas d’enjeu, mais les Grenats ont réussi à gagner ce match par 1 but à 0. L’unique but de cette rencontre est marqué par Idrissa Guèye. C’est l'occasion qu'a saisie le président Mady Touré pour revenir sur le travail effectué qui a valu ce trophée.







«Nous avons travaillé ensemble et nous avons réussi. Je n'ai pas les mots. Nous allons continuer à travailler pour atteindre notre objectif», déclare le président avant de poursuivre sur la Ligue des champions.





«La ligue des champions, on a toujours envisagé l’avenir. Nous avons une feuille de route. C’est ce qu’on est en train de suivre. Il faut continuer à travailler et faire confiance à ces jeunes. C'est un nouveau cycle et je suis convaincu qu'un jour, on va la gagner. Les jeunes vont prendre la relève», explique-t-il.





Le président Mady Touré de préciser sur le transfert des joueurs : «22 joueurs vont partir. Chaque joueur doit écrire sa page et son histoire.»





Ce sacre est dédié au village de Déni, selon le président de Génération Foot, interpellé hier après le match. «Tout le monde est content. Quand on joue, il faut gagner des titres. Ce trophée est dédié à Déni. Mais c’est tout un ensemble. Nous formons des hommes. Nous avons des infrastructures qui nous permettent de travailler dans la tranquillité».





L'Académie Génération Foot allie sport et études. Son président révèle qu'ils ont fait 100 % au Bac. «Cela prouve que nous formons des hommes et c'est un travail d'ensemble», jubile-t-il. «Le secret de tout ça, c'est le travail», a-t-il conclu.