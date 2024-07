Gestion concertée de l’espace communautaire : Le Schéma d’aménagement transfrontalier intégré du Bassin du fleuve Sénégal en phase de validation

La réunion des ministres en charge de l’aménagement du territoire et de la gestion des frontières pour la validation du Schéma d’aménagement transfrontalier intégré du Bassin du fleuve Sénégal (SATI-BFS) s’est tenue ce jeudi 4 juillet 2024, à Dakar, au Sénégal. Cette importante rencontre, qui a eu lieu après les travaux des experts de l’UEMOA, a été présidée par le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires du Sénégal, M. Moussa Bala Fofana ; en présence du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population du Mali, M. Imirane Abdoulaye Touré ; du commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports (DATC) de l’UEMOA, M. Jonas Gbian ; de l’ambassadeur de la coopération Suisse au Sénégal, S.E.M. Andrea Semadeni ; du président du conseil des collectivités territoriales de l’UEMOA (CCT-UEMOA), M. Oumar Ba ; entre autres.









« Mieux comprendre les enjeux et les défis »





Ce projet de validation du Schéma d’aménagement transfrontalier intégré du Bassin du fleuve Sénégal (SATI-BFS) montre aujourd’hui que les autorités politiques, qui partagent cet espace, ont compris que la dimension transfrontalière est une opportunité. Une opportunité qui, selon Moussa Bala Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires du Sénégal, leur permet, à travers ce schéma d’aménagement, de « mieux » comprendre les enjeux et les défis, de permettre à l’ensemble des communautés, à l’ensemble des maires des municipalités qui partagent l’espace de pouvoir apporter, de manière interactive et participative, leur contribution dans l’élaboration d’un schéma d’aménagement qui permet de prendre en compte les enjeux de développement, les risques, les opportunités pour une gestion concertée.





Un outil novateur mis en œuvre par le Conseil des collectivités territoriales de l’UEMOA et financé par la coopération suisse et la commission de l’UEMOA





Cette rencontre de validation du Schéma d’aménagement transfrontalier intégré du Bassin du fleuve Sénégal (SATI-BFS) revêt une importance capitale pour la commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Pour le commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports (DATC) de l’UEMOA, elle vise à prendre les dispositions adéquates pour un aménagement équilibré de l’espace communautaire.





En effet, Jonas Gbian renseigne que ce programme de coopération transfrontalière locale est un outil novateur appelé Schéma d’aménagement transfrontalier intégré (SATI). Il est mis en œuvre par le Conseil des collectivités territoriales de l’UEMOA et financé par la coopération suisse et la commission de l’UEMOA.





Le bassin du fleuve Sénégal est un espace commun entre la Guinée-Conakry, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Et la vision du Schéma d’aménagement transfrontalier intégré du Bassin du fleuve Sénégal (SATI-BFS) est de « faire du bassin du fleuve Sénégal un territoire sécurisé, viable, tiré par ses ressources naturelles et potentialités agropastorales, doté d’une bonne gouvernance pour un développement durable, en 2044 ».





Les quatre (04) espaces de projets du Schéma d’aménagement transfrontalier intégré du Bassin du fleuve Sénégal (SATI-BFS) sont : l’espace Bakel-Kayes-Sélibabi, l’espace Kédougou-Mali-Kéniéba, l’espace Kita-Siguiri-Dinguiraye et l’espace Matam-Kaédi. Le Schéma d’aménagement transfrontalier intégré du bassin du fleuve Sénégal (SATI-BFS), quant à lui, comprend cinq (5) axes stratégiques, à savoir : la promotion d’une économie territoriale durable ; l’amélioration de l’accès équitable aux services sociaux de base ; la promotion de la gestion et intégrée des ressources naturelles et la résilience au changement climatique ; le renforcement de la cohésion sociale, la paix et la sécurité ; et enfin, la promotion d’une coopération et d’une bonne gouvernance transfrontalière.





Avec comme ambition de « faire de la coopération transfrontalière, un levier de développement durable et de promotion d’une paix durable dans le bassin du fleuve Sénégal », le Réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal (RMBFS) a pour objectifs de « consolider et approfondir les dynamiques d’échange et de concertation multi-acteurs du BFS ; promouvoir et accompagner la mise en œuvre des projets structurants à l’échelle des territoires concernés ; porter un plaidoyer auprès des institutions régionales et/ou sous-régionales pour une implication des collectivités locales sur les questions de développement en adéquation avec la coopération transfrontalière et l’intégration régionale ; porter un plaidoyer auprès des décideurs pour la nécessité d’une prise en compte des enjeux de développement des territoires riverains du fleuve Sénégal et des dynamiques transfrontalières ; servir d’observatoire dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques dans les territoires du BFS ; et enfin, valoriser les diversités culturelles, linguistiques, historiques, sociologiques et géographiques en vue de renforcer la cohésion sociale.