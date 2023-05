Gestion des inondations : Le DG de l'ONAS, Mamour Diallo appelle à un engagement sur toute la chaîne

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a célébré, le jeudi 26 mai 2023, la fête du travail. Cette activité qui était prévue le premier mai avait été décalée pour diverses raisons. L’activité qui s’est tenue dans une ambiance conviviale a été l’occasion pour les travailleurs de lire et délivrer le cahier de doléances au patron de l’entreprise.









Entre autres, doléances, Seydou Tall, au nom des travailleurs a demandé une amélioration des conditions de travail et le traitement du dossier des terrains de la Patte d'Oie. En effet, les travailleurs demandent une cité de l'ONAS. Ils souhaitent disposer d'un habitat comme cela se fait dans d'autres entreprises. Ils demandent aussi la mise à disposition d'une ambulance médicalisée, une effectivité de la prime d'assainissement, une augmentation de la prime de risque qui est de 10000 F à 50.000 F, un local équipé, la régularisation des prestataires qui ont de faibles revenus, pour la plupart des pères de famille et en contact avec les eaux usées et l'avancement des assistantes de directions.





Des doléances que le Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo dit comprendre et être déjà sur la dynamique de satisfaire. « Nous avons depuis notre prise de fonction misé sur la politique sociale pour mettre les employeurs dans les meilleures conditions et obtenir ainsi les résultats escomptés dans le cadre de notre mission à l'Onas » dit-il.





Selon le DG, il y a un comité de réflexion qui a travaillé sur le sujet et l'ensemble des revendications ont été pris en compte à 90%. S’agissant des nouveaux points qui ne se trouvent pas dans la plateforme, il va falloir que les ressources de l'ONAS connaissent une hausse. La question des terrains de la Pattes-d'oie n'est pas dans les champs de compétences du DG de l'ONAS. « J'ai pris cependant, l'engagement de porter le dossier pour y trouver une solution ». Le Directeur Général qui a promis de satisfaire plusieurs des demandes des travailleurs leur a aussi lancé un défi.