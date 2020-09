Gestion Inondations: Moustapha Diakhaté interpelle la Var contre Macky

"Non Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas résolu le problème des inondations. Alors que seules 3 des 10 mesures du Plan décennal de gestion des inondations sont mises en œuvre, le Président de la République, en 2019 pendant la campagne électorale, avait déclaré urbi et orbi avoir résolu le problème des inondations en 4 ans. Malheureusement pour lui, un peu plus d'un an après cette autoglorification, dame nature qu'on ne peut pas traîner devant les tribunaux pour offense au Chef d'Etat vient de lui administrer un cinglant démenti."

Moustapha Diakhaté actionne la Var. En 2019, lors de la campagne présidentielle, Macky Sall avait soutenu avoir résolu le problème des inondations. Sur sa page Facebook, il a ressorti la vidéo pour apporter un démenti à Macky. Voici son post :