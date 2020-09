Gestion interactive de l'assainissement : L'Association des acteurs lance l’application "My Onas"

La gestion interactive de l’assainissement autonome au Sénégal. Telle est l’ambition de l’Association des acteurs de l’assainissement du Sénégal (AAAS). C’est pourquoi, en collaboration avec l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), elle a lancé une application mobile dénommée «My Onas». Une innovation de taille dont la cérémonie officielle de lancement a eu lieu ce mercredi 23 septembre, en marge d’un atelier de formation en gestion commerciale, opérationnelle et marketing efficaces des prestataires de services d’assainissement qui s’est ouvert depuis hier à Dakar.Il s’agit ici, d’une application mobile de gestion interactive développée sous Androïd et Los dont l’objectif est de permettre au client d’«alerter, d’informer et faire des demandes de vidange». Ce, à travers les usagers, les vidangeurs et l’Onas. Elle est téléchargeable sur Playstore et Appstore. L’application comprend trois (3) volets, à savoir : gérer les opérations de vidange, dédié au secteur privé, signaler des casses de tuyaux, des désagréments, entre autres, et enfin, traiter les demandes de branchement au réseau de l’Onas. Mais, ces derniers volets ne font pas l’objet de cette session de formation dédiée aux prestataires de services d’assainissement. En effet, à travers l’application, le client peut faire sa demande de vidange. Ainsi, il est géolocalisé et le vidangeur le plus proche viendra chez lui, faire le travail, avant de payer le service.A l’occasion, le Secrétaire général de l’Association des acteurs de l’assainissement du Sénégal (AAAS),Mamadou Ndiour, après avoir procédé au lancement en présence du Directeur général de l’Onas, a soutenu que l’application est le fruit du travail de Sénégalais qui ont mis à profit la pandémie du nouveau coronavirus pour la développer.«Le Covid est un mal nécessaire car, il a permis aux gens de réfléchir sur comment éviter les contacts en développant des services comme ceux de la vidange, un service utile qui entre dans le cadre du développement de l’assainissement autonome au Sénégal et qui est aujourd’hui promu par le Dg de l’Onas», a-t-il souligné. Pour lui, cette application va permettre au service de la vidange d’être accessible à tout le monde et sans se déplacer. A l’en croire, elle permettra à un émigré Sénégalais de «commander une vidange en ligne et de la payer à partir de son pays de résidence. Et va participer à développer et à augmenter sensiblement le chiffre d’affaires des vidangeurs».Outre ces avantages, l’application mobile «My Onas» offre également des mesures d’accompagnement, à savoir : la géolocalisation des camions vidanges et des stations de vidange, la réduction du prix de la vidange, entre autres.Mais l’avantage le plus important aujourd’hui pour Mamadou Ndiour est que l’application va «régler le problème d’accès au crédit» auprès des banques pour financer le secteur. Car, elle permettra de centraliser les fonds de la vidange. Selon lui, rien qu’à Dakar, le chiffre d’affaires moyen de la vidange est estimé à 3 milliards de francs Cfa par an. Un chiffre qui, pour lui, peut être une garantie au profit du secteur.Le Dg de l’Onas, pour sa part, a précisé que cette application mobile entre en droite ligne sur le projet de structuration du marché des boues de vidange sur lequel son office et l’association ont commencé à travailler depuis plus de 5 ans maintenant.Selon lui, cette application va permettre «un rapprochement» entre les populations et l’association des vidangeurs du Sénégal.