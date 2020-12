Giaba / Lutte contre le blanchiment de capitaux, le terrorisme... : Les voyants pas encore au vert





"Le Sénégal s’est beaucoup employé à rendre son dispositif de lutte plus pertinent et plus efficace. En effet, sans nier l’existence de plusieurs points de progrès visés par le rapport d’évaluation, un bref retour en arrière nous conforte dans le sentiment que l’État du Sénégal a pris la pleine mesure de la situation pour conformer son dispositif aux meilleurs standards internationaux portés par les recommandations du GAFI", assure M. Sow.

La situation sécuritaire des pays est presque toujours la même, tant la criminalité opportuniste et multiforme a pu étendre ses tentacules à presque tous les niveaux. C'est le constat de Mamadou Saliou Sow, secrétaire d'État auprès du garde des sceaux, ministre de la Justice chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Au cours de la 34ème réunion plénière de la Commission technique du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (Giaba), il a déploré cet état de fait.Selon lui, cette criminalité se manifeste à travers "des attaques terroristes allant crescendo, des pertes en vies humaines qui se comptent par milliers, des conséquences néfastes sur l’économie et la stabilité du système financier"."Aujourd’hui et plus que jamais, nos pays doivent s’atteler, individuellement et collectivement, à inverser la tendance galopante des différentes formes de criminalité financière, à défaut de ne pouvoir la juguler", défend-il.Il affirme que malgré les énormes ressources mobilisées, les efforts consentis, les ennemis de la paix et de la stabilité régionales semblent prendre une longueur d’avance.Il est nécessaire de se référer beaucoup plus aux procédés et techniques utilisés par les criminels afin d'apporter les réponses idoines.