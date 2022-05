Global Mercy : Macky Sall accueille et inaugure le plus grand navire-hôpital au monde

C’est officiel ! Le nouveau navire-hôpital de l’ONG Mercy Ships a pris service au profit des peuples africains. Baptisé Global Mercy, ce plus grand navire-hôpital du monde, accueilli par le Sénégal pour sa mise en service en Afrique, a été inauguré ce lundi 30 mai 2022, au Port autonome de Dakar, sous le haut patronage de Macky Sall, président de la République. La cérémonie officielle s’est tenue en présence de ses homologues africains, M. Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, M. Umaro Sissoco Embaló, Président de la République de Guinée-Bissau, des Premières dames de l’Union des Comores et du Sénégal, du fondateur de Mercy Ships, M. Don Stephens, du PDG de Mercy Ships, M. Gert Van de Weerdhof, des Ministres de la Santé du Cameroun, du Congo, de la Gambie, du Sénégal, entre autres.



La Déclaration de Dakar ratifiée et adoptée



Ici au Sénégal, premier pays au monde que le bateau a visité après sa construction, le Chef de l’Etat Sénégalais, par ailleurs, Président en exercice de l’Union africaine, ses deux homologues et les Ministres de la Santé du Bénin, du Cameroun, du Congo Brazzaville, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de Madagascar, de la Sierra Leone, du Togo et de l’Union des Comores, après avoir coupé le ruban, dévoilé la plaque inaugurale et procédé à une visite guidée du navire, ont tenu une conversation présidentielle à bord de ce nouveau bateau. Il s’agit ici, d’une rencontre à huis clos dont l’objectif est de ratifier la Déclaration de Dakar, formulée lors du Symposium international sur l’accès aux soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques qui a récemment rassemblé 29 nations africaines dans la capitale sénégalaise.



En effet, ils ont été invités à déclarer leur engagement pour l’avancement des plans nationaux respectifs pour l’accès aux soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques. Ainsi, le Président Macky Sall et ses homologues ont adopté les termes de ce document historique qui va désormais établir une feuille de route en vue d’accélérer la mise en place de soins chirurgicaux, anesthésiques et obstétricaux sûrs en Afrique dans les années à venir.



« Un pas de géant dans le renforcement des systèmes chirurgicaux en Afrique »



Cette déclaration de Dakar, selon Ger Van de Weerdhof, PDG de Mercy Ships, est « un pas de géant dans le renforcement des systèmes chirurgicaux sur le continent et constitue un moment marquant pour toute l’Afrique ».



Cette inauguration est pour Mercy Ships l’aboutissement de 30 ans de partenariat avec le continent noir. A l’occasion, le Chef de l’Etat sénégalais et Président de l’Union africaine, après avoir salué et remercié les dirigeants de l’ONG Mercy Ships pour la reprise de leurs activités légèrement en pause à cause de la pandémie de Covid-19, a réaffirmé « la priorité élevée que lui et ses pairs accordent à la santé de leurs populations et exprimé l’intérêt que revêt l’œuvre humanitaire de Mercy Ships qui contribue à élargir l’offre de soins de santé dans leurs différents pays ».



Ainsi, en reconnaissance de ses 30 ans de service aux populations bénéficiaires, le Président Sall estime que “Mercy Ships mérite d’être soutenu et encouragé”. A ce titre, il a lancé un appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux afin qu’ils soutiennent l’élan humanitaire de Mercy Ships en contribuant à la mobilisation de moyens humains, techniques et financiers leur permettant de poursuivre avec succès ses missions qui couvriront prochainement la Guinée-Bissau et l’Union des Comores.



Pour terminer, Macky Sall a renseigné que lui et ses pairs africains présents ont adopté la Déclaration de Dakar, qui résulte, selon lui, d’un « travail méticuleux » de leurs ministres et experts sur l’accès aux soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques.



« La raison de l’existence et la place de Global Mercy, c’est l’Afrique »



Le fondateur et le PDG de Mercy Ships ont toujours désiré inaugurer officiellement le Global Mercy en Afrique, car « c’est la raison de son existence et sa place ». « Ce navire n’est pas destiné à Mercy Ships. En fait, notre flotte est dédiée à l’Afrique », a soutenu Gert Van de Weerdhof, PDG de Mercy Ships.



Côte à côte au môle II du Port autonome de Dakar, les deux navires-hôpitaux, selon Don Stephens, fondateur de Mercy Ships, partagent le même objectif, à savoir : « servir l’Afrique en étant partenaire avec elle ». « Un partenariat avec ses Chefs d’Etat, ses Ministres de la Santé et, surtout, avec ceux qui n’ont pas accès aux opérations chirurgicales dont ils ont besoin, les plus marginalisés et les plus démunis d’Afrique », a-t-il lancé à l’assistance.